Caso Var Ravanelli attacca | In Italia permette di barare E per la Juve consiglia Osimhen

Il sistema arbitrale italiano finisce nel mirino della critica più feroce, con il mondo del calcio che si schiera compatto contro un utilizzo della tecnologia giudicato eccessivo e controproducente. A poche ore dal posticipo tra Roma e Cagliari, le dure riflessioni di Gian Piero Gasperini hanno trovato un’eco immediata nelle parole di Fabrizio Ravanelli, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 per denunciare una deriva che starebbe trasformando il gioco in una continua ricerca dell’inganno. L’ex attaccante della Juventus non ha usato giri di parole per descrivere lo stato attuale della Serie A, sottolineando come la classe arbitrale odierna manchi di quella personalità che caratterizzava i grandi fischietti del passato, lasciando spazio a un calcio dove «barare» sembra diventata la norma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Fabrizio Ravanelli ricorda quella notte indimenticabile all’Olimpico di Roma, quando la Juventus vinse la finale di Champions League contro l’Ajax ai rigori.

Argomenti discussi: IL PENSIERO - Ravanelli: È un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo, futuro attacco della Juve? Sono innamorato di Osimhen, spero possa prenderlo.

Ravanelli, il Var permette a qualsiasi giocatore di barare(ANSA) - ROMA, 09 FEB - È un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo. In altri campionati, il Var viene usato in un'altra maniera. Per com ... msn.com

