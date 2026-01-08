Cesari attacca il sistema arbitrale | VAR protagonista arbitri senza personalità Marchetti inadeguato

Il dibattito sull’arbitraggio e sull’uso del VAR torna al centro dell’attenzione, dopo la recente partita Napoli-Verona. Critiche alle decisioni arbitrali e alle modalità di impiego del VAR sono emerse, evidenziando discussioni sulla personalità e l’efficacia degli arbitri in campo. In questo contesto, le valutazioni di Cesari e le opinioni su Marchetti contribuiscono ad alimentare il confronto sul ruolo e le criticità del sistema arbitrale nel calcio.

"> Il dibattito sull’arbitraggio e sull’utilizzo del VAR torna prepotentemente d’attualità dopo Napoli-Verona. A sollevare critiche durissime è Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, intervenuto a “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale, che non usa mezzi termini nel giudicare l’attuale classe arbitrale. «Non comanda più l’arbitro di campo» Secondo Cesari, il problema è strutturale: «Comanda il VAR o l’arbitro di campo? Non comanda l’arbitro. Ci sono interferenze perché qualcuno al VAR vuole sentirsi protagonista», ha dichiarato, puntando il dito anche contro la mancanza di personalità dei direttori di gara: «È colpevole l’arbitro che è senza personalità». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

