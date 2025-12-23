Diventa mamma a 43 anni nonostante grave patologia alla placenta | Il più bel regalo di Natale
Una donna di 43 anni ha recentemente coronato il sogno di diventare madre, superando una grave patologia placentare, l’accretismo placentare. Il parto, assistito da equipe specializzate del Malzoni Research Hospital e del Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, testimonia l’importanza di un’assistenza medica qualificata. Questa esperienza rappresenta un esempio di speranza e di successo nel percorso di maternità in situazioni complesse.
Una donna di 43 anni è diventata neo-mamma nonostante una patologia di accretismo placentare. Il parto seguito dall'equipe del Malzoni Research Hospital e del Centro di Fecondazione Assistita di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
