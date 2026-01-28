Questa mattina a Milano è stato effettuato un intervento senza precedenti su un neonato di nome Gabriel. Nato prematuramente da una gravidanza gemellare, il piccolo soffriva di una rara malformazione cerebrale che gli sottraeva sangue al cervello. Grazie a una operazione innovativa, i medici sono riusciti a salvarlo, regalando speranza a tutta la famiglia.

Gabriel (nome di fantasia) ha sconfitto una rara malformazione cerebrale. Nato prematuramente da una gravidanza gemellare, il piccolo soffriva di una patologia che "ruba" sangue al cervello. Si tratta di una malformazione artero-venosa (Mav) che difficilmente si manifesta nei neonati. Il bimbo di tre mesi è stato sottoposto a un doppio intervento alla clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano ed è finalmente fuori pericolo. Il ricovero in terapia intensiva Insieme alla sua gemellina, Gabriel ha trascorso un lungo periodo in terapia intensiva neonatale prima di poter tornare a casa. Un esame di risonanza magnetica ha però rilevato una anomalia vascolare cerebrale silente: un “nido” di circa 3 cm di vasi sanguigni anomali nel cervello del bambino, con rischio di emorragia intracranica e di ridotto afflusso di sangue al tessuto cerebrale, con possibili ripercussioni sullo sviluppo neurologico. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Neonato ha una rara patologia che «ruba sangue al cervello»: il piccolo Gabriel salvo con un intervento senza precedenti

Approfondimenti su Gabriel Neonato

Il recente intervento al cervello di un bambino di tre mesi presso l’ospedale Mangiagalli rappresenta un passo importante nella cura delle patologie rare come la MAV, una malattia che interessa il flusso sanguigno.

Un intervento presso l'ospedale Ruggi di Salerno ha permesso a un uomo con gravi problemi all’anca di recuperare mobilità, dopo che altri centri si erano rifiutati di intervenire.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gabriel Neonato

Argomenti discussi: A Catania 'riparata' una rara forma di spina bifida su una neonata; Chirurgia pediatrica a Bolzano: intervento su un neonato con grave malformazione; Malattie rare: lo sportello informativo di Chieti accoglie l’associazione La Pluma blanca; Ernia diaframmatica, a Bolzano complesso intervento su un neonato.

Ao Cosenza. Salvato neonato affetto da rara malformazione congenita. Intervista a Marco Gambino, dell’equipe di chirurgia pediatrica che lo ha operatoL'intervento eccezionale di estrema complessità e difficoltà (intervento di Kasai con Epato-Porto-Enterostomia) è stato effettuato su un neonato affetto da una grave e rarissima malformazione ... quotidianosanita.it

Neonato salvato da una rara malformazione alla laringe a Reggio EmiliaReggio Emilia, 20 maggio 2025 – Un complesso caso di malformazione congenita alla laringe in un neonato risolto dal team composto da professionisti di Otorinolaringoiatria, Neonatologia e Anestesia ... ilrestodelcarlino.it

Neonata con rara forma di spina bifida, intervento multidisciplinare a Catania. Eseguito da neurochirurghi, ginecologi e neonatologi del San Marco #ANSA - facebook.com facebook

È morta Tatiana Schlossberg,figlia di Caroline Kennedy e nipote di J.F.Kennedy. Giornalista specializzata in temi ambientali, 35enne, madre di due bambini, uno neonato e uno di 2 anni, in novembre in un articolo straziante sul The New Yorker ha rivelato di s x.com