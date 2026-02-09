Rapitastupratatorturata dal fidanzato

La giovane donna è stata tenuta segregata in casa per dieci giorni dal suo fidanzato. Durante quel periodo, è stata violentata, picchiata e torturata. I Carabinieri sono intervenuti e l’hanno liberata, mettendo fine a questa drammatica odissea.

14.55 Segregata in casa per 10 giorni,stuprata,picchiata,e torturata.Queste le accuse di una ragazza 25enne al fidanzato La ragazza è stata salvata dai Carabinieri.Lui arrestato in flagranza a Sassari. Davanti al Gip il 35enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'allarme lanciato dalla mamma della ragazza. I CC sono entrati in casa e l' hanno trovata in stato di choc, terrorizzata, ricoperta di lividi.Ha raccontato essere stata vittima di insulti, botte,bruciature,torture e anche di essere stata sfigurata con dell'acido.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Rapina 25anni Segregata, torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni: salvata 25enne, arrestato il ragazzo La 25enne di Sassari è stata liberata dopo dieci giorni di violenze da parte del suo fidanzato. Sequestrata, torturata e stuprata per 10 giorni dal fidanzato, 25enne salvata dai carabinieri. Aggressore arrestato Una ragazza di 25 anni è stata tenuta prigioniera, picchiata, torturata e stuprata per dieci giorni dal suo compagno.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.