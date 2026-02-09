Rapita torturata e stuprata dal fidanzato che voleva lasciare I carabinieri di Sassari salvano una 25enne dall’incubo

La polizia ha messo fine a un incubo durato dieci giorni a Sassari. Una ragazza di 25 anni, segregata in casa, è stata trovata dai carabinieri, che l’hanno salvata da un fidanzato violento. L’uomo, che voleva lasciarla, l’aveva torturata, stuprata e tenuta prigioniera. Ora la giovane è al sicuro e l’aggressore è stato arrestato.

Sassari, 9 febbraio 2026 – Segregata in casa, torturata e stuprata. È finito l'incubo di una ragazza di 25 anni, salvata dai carabinieri di Sassari venerdì scorso dopo 10 giorni di terrore. Il fidanzato-aguzzino, 35 anni, è stato arrestato in flagranza di reato: non ha risposto alle domande del Gip, che ha convalidato il provvedimento e confermato la misura della custodia cautelare in carcere. Agli inquirenti la 25enne ha raccontato la lunga serie di persecuzioni subite: insulti, botte, bruciature, oltre gli abusi sessuali. Il ragazzo l'avrebbe anche sfigurata con l'acido. Tutto questo perché non accettava la fine della relazione.

