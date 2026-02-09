Rapinese con il metro in mano in via XX Settembre | il caso delle mega aiuole per i ciliegi

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, si è messo in prima fila per controllare di persona i lavori in via XX Settembre. Domenica pomeriggio, armato di metro, ha camminato lungo il viale insieme all’assessore Maurizio Ciabattoni, osservando da vicino le nuove aiuole pensate per i ciliegi. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, curiosi di capire come si svilupperà questa operazione che ha diviso l’opinione pubblica.

I ciliegi di via XX Settembre, nuovo capitolo di uno dei dossier più complessi della città. Nel pomeriggio di domenica il sindaco di Como Alessandro Rapinese è stato visto lungo il viale insieme all’assessore Maurizio Ciabattoni, metro alla mano, durante un sopralluogo che ha attirato l’attenzione dei residenti. La presenza del primo cittadino arriva mentre Palazzo Cernezzi è chiamato a dare seguito alle indicazioni della Soprintendenza, che nei suoi atti chiede “adeguate opere di ridefinizione delle aiuole, capaci di proteggere i ciliegi dagli urti e garantire una sufficiente superficie di terreno permeabile”.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Via XX Settembre Ciliegi di via XX Settembre, Regione convoca il secondo tavolo tecnico e invita Rapinese La Regione Lombardia ha convocato il secondo incontro tecnico per discutere dei ciliegi di via XX Settembre a Como. Battaglia per i ciliegi di via XX Settembre, il comitato: il sindaco Rapinese ridicolizza il contributo dei cittadini Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Via XX Settembre Argomenti discussi: Il sindaco Rapinese a sorpresa in via XX settembre con metro in mano: confronto con i cittadini su ciliegi e parcheggi; Ciliegi, ora il sindaco vuole togliere i posteggi: blitz con il metro e confronto (acceso) con i residenti; Como, colpo di scena in via XX Settembre: arriva il sindaco Rapinese. Ciliegi, ora il sindaco vuole togliere i posteggi: blitz con il metro e confronto (acceso) con i residentiIl caso Rapinese e il suo assessore in via XX Settembre, botta e risposta con i residenti sullo spazio necessario alle piante e sulle supposte disposizioni della Soprintendenza ... laprovinciadicomo.it Rapinese con il metro in mano in via XX Settembre: il caso delle mega aiuole per i ciliegiI ciliegi di via XX Settembre, nuovo capitolo di uno dei dossier più complessi della città. Nel pomeriggio di domenica il sindaco di Como Alessandro Rapinese è stato visto lungo il viale insieme ... quicomo.it Rapinese e il suo assessore in via XX Settembre, botta e risposta con i residenti sullo spazio necessario alle piante e sulle supposte disposizioni della Soprintendenza facebook Rapinese e il suo assessore in via XX Settembre, botta e risposta con i residenti sullo spazio necessario alle piante e sulle supposte disposizioni della Soprintendenza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.