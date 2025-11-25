Battaglia per i ciliegi di via XX Settembre il comitato | il sindaco Rapinese ridicolizza il contributo dei cittadini
Como, 25 novembre 2025 – All'indomani delle dichiarazioni del sindaco di Como, il Comitato spontaneo “Cittadini per i Ciliegi di via XX Settembre” è nuovamente intervenuto per fare il punto sull'evoluzione della protesta e delle motivazioni, ma anche sui reali numeri dell'adesione. "Dichiarazioni – dice il Comitato – che ancora una volta hanno delegittimato e ridicolizzato il contributo dei cittadini invece di aprire un confronto sereno ". 22-11-2025 COMO 200 PERSONE SI SONO TROVATE IN PIAZZA VITTORIA PER PROTESTARE CONTRO ABBATTIMENTO DEI CILIEGI IN VIA XX SETTEMBRE ANSA FABRIZIO CUSA La presa di posizione del Comitato . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
