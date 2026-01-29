Ciliegi di via XX Settembre Regione convoca il secondo tavolo tecnico e invita Rapinese

La Regione Lombardia ha convocato il secondo incontro tecnico per discutere dei ciliegi di via XX Settembre a Como. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 febbraio alle 14. La Regione invita anche il sindaco Rapinese a partecipare. La discussione si concentrerà su come intervenire per salvare gli alberi e risolvere la situazione.

Regione Lombardia convoca il secondo tavolo tecnico sui ciliegi di via XX Settembre a Como. L’incontro è in programma per lunedì 2 febbraio, alle 14.30, negli uffici dell’assessorato al Territorio e Sistemi verdi a Milano.Al tavolo sono stati invitati la Soprintendenza archeologia belle arti e.🔗 Leggi su Quicomo.it

A Como, la mobilitazione per salvare i ciliegi di via XX Settembre continua con altre 421 firme raccolte.

