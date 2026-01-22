A Civate, nelle ultime due settimane, si sono registrate tre rapine, tra cui quella ai danni di una “Seicento azzurra”. Questa mattina è stato arrestato il sospettato, già fermato in passato per analoghi reati. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto autore delle rapine, contribuendo a ripristinare la sicurezza nella zona.

Civate (Lecco), 22 gennaio 2026 – Il rapinatore della “Seicento azzurra” è stato arrestato per la seconda volta. I carabinieri di Valmadrera hanno arrestato Mohamed Hachimi, un marocchino di 33 anni residente a Olginate e domiciliato a Magreglio: è il cosiddetto rapinatore della Seicento azzurra, perché si spostava con la sua Seicento di colore azzurro appunto. Cerca di truffare una pensionata, ma lei reagisce e lo mette in fuga: 33enne arrestato Il colpo a Civate. È accusato di aver messo a segno un colpo anche contro una 57enne a Civate. La signora, il 7 gennaio scorso, appena uscita dal supermercato dove aveva appena fatto la spesa, stava caricando gli acquisti in auto, quando uno sconosciuto le ha puntato la pistola alla testa per obbligarla a consegnargli la borsetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Civate, tre rapine in due giorni: arrestato il rapinatore seriale della Seicento azzurra

Leggi anche: Milano, 5 rapine in 3 giorni: arrestato il rapinatore seriale con la pistola scacciacani

Leggi anche: Milano,"arrestato un rapinatore seriale: aveva colpito cinque negozi in tre giorni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Civate, tre rapine in due giorni: arrestato il rapinatore seriale della Seicento azzurraTra il 6 e il 7 gennaio l’uomo, un marocchino di 33 anni, ha creato il panico nella province di Como e Lecco. Non solo a Civate: a bordo della sua auto azzurra ha compiuto infatti colpi anche ad Asso ... ilgiorno.it

RAPINA A CIVATE, AGGRESSIONE IN TRENO: È ALLARME VIOLENZACIVATE / LECCO – Un inizio d’anno segnato da episodi di violenza che stanno mettendo in allerta forze dell’ordine e amministrazioni locali tra il territorio lecchese, la Brianza e il Comasco. Nel giro ... lecconews.news

Civate: preso il rapinatore del parcheggio Arrestato un 33enne già noto alle forze dell’ordine. La vittima, una donna, era stata minacciata con una pistola #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Circondario #Civate #Lecco #Newslecco #Notizielecco # - facebook.com facebook