Furto di orologi soldi e oro a Vetralla | arrestato ladro seriale tradito dalle tracce di sangue

A Vetralla, i carabinieri hanno arrestato un uomo di origini rumene, ritenuto responsabile di numerosi furti di orologi, denaro e oro. L'indagine, condotta con attenzione, ha permesso di raccogliere tracce di sangue che hanno contribuito a identificare e fermare il sospetto. L'operazione evidenzia l'importanza delle indagini dettagliate nel contrasto alla criminalità locale.

A seguito di un'indagine meticolosa, i carabinieri della stazione di Vetralla hanno arrestato un ladro seriale di origine rumena. L'operazione è scattata dopo un furto avvenuto lo scorso settembre in un'abitazione di strada Meccacioni.In quell'occasione, i ladri si erano introdotti in casa.

