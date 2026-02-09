Rapina ai portavalori sulla Lecce-Brindisi C' è il fermo

Due uomini sono stati fermati questa mattina dopo una rapina ai portavalori lungo l'autostrada Lecce-Brindisi. I carabinieri di Lecce, sotto il comando del colonnello Siazzu, hanno arrestato i sospetti che sarebbero coinvolti nell’assalto ai furgoni della ditta Btv-Battistolli. L’intervento è stato rapido e si è concluso con il fermo dei due presunti responsabili. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’episodio.

I carabinieri del comando provinciale di Lecce, coordinati dal colonnello Andrea Siazzu, hanno fermato i due presunti componenti della banda che oggi 9 febbraio ha assaltato i furgoni portavalori della ditta Btv-Battistolli sull'autostrada Lecce-Brindisi. L'arresto sarebbe avvenuto nel nord Salento, in provincia leccese, mentre il gruppo era a bordo di un'auto. Tute bianche, armi in mano e il volto coperto dal passamontagna. Così si erano presentati stamane gli autori del colpo, che viaggiavano a bordo di un auto con sopra un lampeggiante simile a quello usato dalle forze di Polizia. Al momento, mancano tuttavia all'appello gli altri componenti del commando.

