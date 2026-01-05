Potenza-Giugliano finisce 0-0 | pareggio di carattere e punto prezioso per i tigrotti

Il match tra Potenza e Giugliano si conclude con un pareggio senza reti, un risultato importante per i tigrotti. Dopo sei sconfitte consecutive, il punto ottenuto sul campo del “Viviani” rappresenta un segnale positivo e una possibile svolta, dimostrando carattere e solidità in una trasferta difficile. Un risultato che può contribuire a rafforzare la fiducia della squadra in vista delle prossime sfide.

Un punto che pesa e che può segnare una svolta. Il Giugliano esce indenne dal “Viviani” di Potenza e interrompe una serie negativa di sei sconfitte consecutive, tornando a fare risultato su un campo di?cile. Lo 0-0 finale premia una prestazione di grande carattere dei gialloblù, capaci di tenere testa ai lucani e di creare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Potenza-Giugliano finisce 0-0: pareggio di carattere e punto prezioso per i tigrotti Leggi anche: "Pareggio prezioso che non è un punto di arrivo. Alonzi? Può capitare di sbagliare un rigore" Leggi anche: Samb, Candellori regala un punto prezioso. Il Pineto viene riagguantato: finisce 1-1 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Potenza frenato dalle assenze e dal Giugliano; Regge il bunker del Giugliano, Potenza fermato sullo 0-0; Giugliano solido e ordinato: 0-0 a Potenza e serie negativa interrotta; Potenza-Giugliano 0-0, pareggio di carattere: punto prezioso in trasferta. Potenza frenato dalle assenze e dal Giugliano - I campani dell'ex Capuano fanno meglio dei padroni di casa fino all'espulsione di Prezioso. rainews.it

Diretta/ Potenza Giugliano (risultato 0-0): delusione per De Giorgio (4 gennaio 2026) - Diretta Potenza Giugliano streaming video tv, oggi 4 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

Potenza-Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale - Giugliano di Domenica 4 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Coming Soon Un Potenza senza "verve" pareggia con il Giugliano. Il Potenza si muoverà nel mercato di Gennaio Stasera alle 19 in diretta torna "Lunedì da Leoni" Stasera ore 19.00 torna in diretta su Voci in Gioco il format "Lunedì - facebook.com facebook

#SerieC gr.C Atalanta U23-Latina 1-2 Foggia-Catania 1-1 Potenza-Giugliano 0-0 Siracusa-Salernitana 3-1 Trapani-Casarano 1-0 league table (top5) 1 Catania 42 2 Benevento 41 3 Salernitana 38 4 Cosenza 36 5 Casertana 35 #calcio #football x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.