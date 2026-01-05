Potenza-Giugliano finisce 0-0 | pareggio di carattere e punto prezioso per i tigrotti

Da teleclubitalia.it 5 gen 2026

Il match tra Potenza e Giugliano si conclude con un pareggio senza reti, un risultato importante per i tigrotti. Dopo sei sconfitte consecutive, il punto ottenuto sul campo del “Viviani” rappresenta un segnale positivo e una possibile svolta, dimostrando carattere e solidità in una trasferta difficile. Un risultato che può contribuire a rafforzare la fiducia della squadra in vista delle prossime sfide.

Un punto che pesa e che può segnare una svolta. Il Giugliano esce indenne dal “Viviani” di Potenza e interrompe una serie negativa di sei sconfitte consecutive, tornando a fare risultato su un campo di?cile. Lo 0-0 finale premia una prestazione di grande carattere dei gialloblù, capaci di tenere testa ai lucani e di creare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

