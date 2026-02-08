Finale Coppa Italia Superlega | Verona domina e vince 3-0 anche a Trento è storia!

Verona conquista la finale di Coppa Italia Superlega battendo Trento 3-0 in trasferta. La squadra di casa ha dominato fin dall’inizio, lasciando poco spazio agli avversari. È una vittoria che resterà nella memoria degli appassionati di volley, aprendo un nuovo capitolo per il volley italiano.

Una sfida epica tra due formazioni di grande calibro si conclude con un risultato storico per il volley italiano, segnando un nuovo capitolo nel panorama sportivo nazionale. La Final Four della Coppa Italia di Superlega 2026 si chiude con uno spettacolare trionfo di una squadra emergente, che si impone come dominatrice in modo netto e convincente. La competizione, tradizionalmente ricca di emozioni e sorprese, ha regalato un risultato inaspettato e molto significativo per il club che ha raggiunto un risultato mai prima conquistato, consolidando così il proprio ruolo tra le grandi del volley italiano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, Trento si impone nettamente su Monza, conquistando la qualificazione alla Final Four di Bologna.

Questa sera si gioca la finale di Coppa Italia 2026 tra Trento e Verona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

