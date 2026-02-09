RaiSport rottura durante le Olimpiadi | ritiro delle firme e sciopero dopo i Giochi
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, RaiSport si ferma. I giornalisti e gli operatori che lavorano per la tv pubblica hanno deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero. La protesta nasce da tensioni interne e disaccordi sul modo in cui vengono gestiti i servizi durante l’evento. Mentre gli atleti si sfidano sulle piste, sul fronte lavorativo la situazione si fa sempre più tesa.
Lo scontro a questo punto è frontale. Mentre i riflettori del mondo sono puntati sulle piste delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, una bufera ben più gelida sta travolgendo i corridoi di RaiSport (e della Rai in generale). La frattura è sempre più profonda tra la redazione e il suo direttore, Paolo Petrecca, con i giornalisti che comunicano un gesto di rottura senza precedenti nel bel mezzo di un evento sportivo di rilevanza mondiale come i giochi invernali, trasmessi dalla Rai in parte e da Warner Bros Discovery (Eurosport, discovery +, Hbo Max: presenti su Dazn, Timvision e Prime Video) nella loro interezza, che per la terza volta nella storia sono approdati in Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Approfondimenti su Rai Sport
Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme, «sciopero dopo la fine delle Olimpiadi»
I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.
“La figuraccia peggiore di sempre”. I giornalisti di RaiSport contro Petrecca: ritiro delle firme e tre giorni di sciopero
La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica.
Pronti! #MilanoCortina2026 #olimpiadi #Olympics #rai1 #raidue #RaiSport #sabrinagandolfi #aldaangrisani #nottiolimpiche facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.