Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, RaiSport si ferma. I giornalisti e gli operatori che lavorano per la tv pubblica hanno deciso di ritirare le firme e di proclamare uno sciopero. La protesta nasce da tensioni interne e disaccordi sul modo in cui vengono gestiti i servizi durante l’evento. Mentre gli atleti si sfidano sulle piste, sul fronte lavorativo la situazione si fa sempre più tesa.

Lo scontro a questo punto è frontale. Mentre i riflettori del mondo sono puntati sulle piste delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, una bufera ben più gelida sta travolgendo i corridoi di RaiSport (e della Rai in generale). La frattura è sempre più profonda tra la redazione e il suo direttore, Paolo Petrecca, con i giornalisti che comunicano un gesto di rottura senza precedenti nel bel mezzo di un evento sportivo di rilevanza mondiale come i giochi invernali, trasmessi dalla Rai in parte e da Warner Bros Discovery (Eurosport, discovery +, Hbo Max: presenti su Dazn, Timvision e Prime Video) nella loro interezza, che per la terza volta nella storia sono approdati in Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - RaiSport, rottura durante le Olimpiadi: ritiro delle firme e sciopero dopo i Giochi

Approfondimenti su Rai Sport

I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.

La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.