Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche | Termine fascista non dovrebbe esistere non odio nessuno

Da quotidiano.net 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo, poche ore dopo aver annunciato la sua partecipazione come co-conduttore. La scelta arriva in seguito alle polemiche sollevate in rete, soprattutto per alcune dichiarazioni sul termine “fascista”. Pucci ha spiegato di non voler alimentare divisioni e ha sottolineato di non odiare nessuno. La sua presenza alla kermesse musicale si interrompe in modo improvviso, lasciando molti senza parole.

Roma, 8 febbraio 2026 - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. "Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", dice, parlando di "onda mediatica negativa" che altera "il patto fondamentale" con il pubblico. Di qui la scelta del "passo indietro", ringraziando Carlo Conti e la Rai. "Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più", afferma. "Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

andrea pucci rinuncia a sanremo dopo le polemiche termine fascista non dovrebbe esistere non odio nessuno

© Quotidiano.net - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: “Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno”

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: «Insulti e minacce alla mia famiglia. Il termine fascista non dovrebbe esistere più. Io non odio nessuno»

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: "Il termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Andrea Pucci

Argomenti discussi: Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: Fascista, razzista e omofobo; Sanremo, Pd all’attacco su Pucci: È un fascista e un omofobo, la Rai chiarisca subito; Pucci rinuncia a Sanremo, 'termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'; Andrea Pucci, la foto nudo e la replica di Conti: Sanremo sto arrivando.

andrea pucci rinuncia aSanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: «Termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno»Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza ... msn.com

andrea pucci rinuncia aPucci rinuncia a Sanremo, 'termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno'Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancor ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.