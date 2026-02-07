Telecronaca Olimpiadi Milano-Cortina 2026 bufera sulla Rai | ‘Catastrofe Petrecca’ l’affondo di Lucarelli

La telecronaca delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 fa discutere. La Rai è finita al centro delle polemiche dopo le parole di Paolo Petrecca, che sono state duramente criticate. La cerimonia di apertura doveva essere un momento di festa per il servizio pubblico, ma ora si parla di una vera e propria bufera.

Polemiche infuocate per il commento di Paolo Petrecca. La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 doveva essere la grande vetrina del servizio pubblico. Si è trasformata, almeno sul piano mediatico, in un caso nazionale. La telecronaca su Rai1, affidata al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, è finita sotto un fuoco incrociato di critiche feroci, ironie social e attacchi politici. A sintetizzare il sentimento generale ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che su X ha definito la conduzione una "catastrofe", rincarando la dose con un'analisi nella sua newsletter Vale tutto: "Petrecca premiato con la prima medaglia olimpica per la telecronaca più disastrosa della storia delle Olimpiadi".

