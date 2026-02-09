Ragazzino si allontana da casa ritrovato dalla polizia municipale

La polizia municipale ha trovato un ragazzino minorenne che si era allontanato da casa senza avvisare. Dopo averlo cercato per alcune ore, gli agenti lo hanno rintracciato e lo hanno riaccompagnato ai suoi familiari. Questa è la seconda operazione in poche ore, dopo aver ritrovato anche una donna di 89 anni scomparsa nel pomeriggio. La zona è stata pattugliata intensamente e alla fine il minorenne è stato ritrovato in sicurezza.

Due interventi nel giro di poche ore per la polizia municipale, che nei giorni scorsi ha rintracciato e riaffidato ai familiari un ragazzo minorenne e una donna di 89 anni, entrambi allontanatisi da casa senza avvisare. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì scorso in via Baracca. Una pattuglia del reparto di Rifredi ha notato un giovane incerto e disorientato nell'attraversare la strada. Fermato dagli agenti, il ragazzo, dopo un'iniziale diffidenza, ha spiegato di voler andare a comprare un portafoglio. Le sue risposte sono apparse confuse e contraddittorie, facendo emergere una situazione di vulnerabilità.

