Si allontana dalla clinica psichiatrica e viene ritrovato ferito | avviate le indagini

Un individuo si è allontanato dalla clinica psichiatrica dell’ospedale San Martino di Genova, venendo successivamente ritrovato ferito. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, sono in corso approfondimenti per ricostruire quanto avvenuto e garantire la tutela della sicurezza. La vicenda è ancora sotto esame, e ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime ore.

Indagini in corso su quanto successo all'ospedale San Martino di Genova intorno alle ore 15 di lunedì 19 gennaio 2026. Un 25enne, dopo essersi allontanato dalla Clinica psichiatrica e Spdc, è stato ritrovato ferito nei pressi del perimetro collinare che si affaccia sul padiglione Specialità.

