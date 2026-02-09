Raffica di furti i ladri entrano in casa mentre la famiglia sta cenando Scooter rubato sotto una telecamera

Una famiglia di Riccione ha vissuto momenti di paura ieri sera. Mentre erano a cena, dei ladri sono entrati in casa e hanno rubato tutto ciò che potevano. La scena si è svolta sotto gli occhi di una telecamera, che ha ripreso il furto. Poco dopo, i malviventi sono scappati con uno scooter. La famiglia ora si trova a fare i conti con i danni e lo shock.

Brutta esperienza per una famiglia riccionese, i ladri entrano in casa mentre i proprietari cenano al piano inferiore. A Santarcangelo scooter rubato a un giovane calciatore davanti all'ingresso del centro sportivo Brutta esperienza per una famiglia riccionese, vittima di un furto avvenuto mentre si trovava all'interno dell'abitazione. Il fatto è accaduto all'ora di cena di sabato (7 febbraio). La vicenda è stata raccontata attraverso la pagina Facebook. "Come vorremmo la nostra Riccione". I ladri si sono intrufolati all'interno dell'abitazione, mentre i proprietari stavano cenando al piano inferiore.

