Raffica di furti e danneggiamenti di barche nelle darsene | individuato uno dei responsabili

Nella scorsa estate, una serie di furti e danneggiamenti di barche ha messo in allarme i diportisti e gli operatori del settore nautico nel sud pontino. La polizia ha individuato uno dei responsabili, che ora potrebbe essere chiamato a rispondere delle sue azioni. Gli episodi si sono concentrati nelle darsene della zona, creando molta preoccupazione tra chi possiede e lavora sulle imbarcazioni.

Furti sulle barche e danneggiamenti. Una serie di episodi consumati nel sud pontino la scorsa estate hanno creato un particolare allarme tra diportisti e operatori del settore nautico. Ora si chiude una complessa attività investigativa condotta dalle Fiamme gialle della sezione operativa navale.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Negli ultimi mesi, nel sud pontino, si sono verificati diversi furti e danneggiamenti di barche nelle darsene.

