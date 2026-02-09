Raffica di furti e danneggiamenti di barche nelle darsene | rintracciato uno dei malviventi

Negli ultimi mesi, nel sud pontino, si sono verificati diversi furti e danneggiamenti di barche nelle darsene. Gli episodi hanno messo in allarme diportisti e operatori nautici, che temevano per la sicurezza delle proprie imbarcazioni. Questa mattina, la polizia ha rintracciato uno dei malviventi coinvolti, segnando un passo importante nella lotta contro questi reati.

Gli episodi si erano verificati tra Gaeta e Terracina la scorsa estate. Le indagini condotte dalla guardia di finanza di Gaeta hanno consentito di stringere il cerchio Furti sulle barche e danneggiamenti. Una serie di episodi consumati nel sud pontino la scorsa estate hanno creato un particolare allarme tra diportisti e operatori del settore nautico. Ora si chiude una complessa attività investigativa condotta dalle Fiamme gialle della sezione operativa navale di Gaeta, che ha consentito di individuare uno dei responsabili. Le indagini sono scaturite dalle denunce presentate dai proprietari delle imbarcazioni da diporto e sono andate avanti in stretta sinergia con la procura di Cassino attraverso accertamenti di polizia giudiziaria e articolare attività tecniche.🔗 Leggi su Latinatoday.it

