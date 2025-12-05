Sean Sherman lo chef che racconta la storia dei nativi americani attraverso quello che mangiavano una volta

Gamberorosso.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuoco della tribù Oglala Lakota Sioux cucina il cibo indigeno dei nativi delle Americhe valorizzando ingredienti e tradizioni sopravvissute. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

