Naudy Carbone si scaglia contro la città, accusandola di non averlo difeso. In un'intervista, racconta di aver vissuto una notte di paura, con una cinquantina di persone sotto casa sua, e reclama scuse ufficiali. Le sue parole fanno salire la tensione nella zona.

In seguito all’omicidio di Zoe Trinchero, Alex Manna ha indirizzato i sospetti su Naudy Carbone, che ha raccontato di essersi trovato una folla sotto casa e di aver rischiato di essere aggredito prima dell’intervento dei Carabinieri. Carbone ha parlato di insulti razzisti, ha detto di non sapere nulla del delitto e ha chiesto delle scuse. La morte di Zoe Trinchero e il racconto di Alex Manna Per l’omicidio della 17enne Zoe Trinchero è stato fermato Alex Manna, che ha raccontato agli inquirenti di aver colpito la ragazza dopo una discussione e di averla poi lasciata sull’argine del rio Nizza. Il giovane è stato portato in carcere in attesa della convalida, mentre si è attesa l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte e se un intervento tempestivo avrebbe potuto cambiare l’esito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rabbia di Naudy Carbone accusato da Alex Manna per l'omicidio di Zoe Trinchero, "la città mi deve delle scuse"

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

Naudy Carbone, il musicista di Nizza Monferrato, ha rischiato grosso.

