Qui i lavoratori più vecchi d’Italia Solo a Potenza l’età media cresce

A Potenza, l’età media dei lavoratori è la più alta d’Italia. Solo in questa provincia, gli operai e gli impiegati nel settore privato hanno in media più di 43 anni. La situazione si ripete anche nel Ternano, dove i numeri sono altrettanto elevati. La presenza di lavoratori più anziani si fa sentire e cambia il volto del mercato del lavoro in queste zone.

Nel Ternano operai e impiegati nel settore privato tra i più "vecchi" d'Italia, con oltre 43 anni di media; solo in provincia di Potenza l'età media risulta più alta. Nel territorio ternano, insomma, il ricambio generazionale nel lavoro è una chimera. Lo certifica l'Ufficio studi della Cgia di Mestre: "Nel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l'età media dei lavoratori dipendenti del settore privato presenti in Italia ha sfiorato i 42 anni, con un incremento di quattro anni rispetto al 2008, quando si attestava poco sotto i 38. Oggi un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant'anni.

