In pensione a 70 anni aumenta l’età in Italia | tra i Paesi Ocse più vecchi

L’età pensionistica continuerà ad aumentare in molti Paesi avanzati, Italia compresa. Secondo i dati emersi dal Panorama delle Pensioni 2025 dell’ Ocse, per le generazioni che hanno lasciato il lavoro nel 2024 l’età media effettiva di pensionamento è stata di 63,9 anni per le donne e 64,7 anni per gli uomini. Ma per l’Italia lo scenario futuro è ancora più critico: lo studio prevede un’età pensionabile vicina ai 70 anni. Età pensionistica verso i 70 anni in diversi Paesi. L’Italia, quindi, si conferma in quella che potremmo definire la “fascia alta” della longevità lavorativa, un dato che avrà ripercussioni profonde sul mercato del lavoro e sulla società. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - In pensione a 70 anni, aumenta l’età in Italia: tra i Paesi Ocse più vecchi

