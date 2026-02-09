Queste due diete riducono il rischio di Alzheimer

Negli ultimi anni, diversi studi hanno collegato il microbioma intestinale alla malattia di Alzheimer. Ricercatori hanno scoperto che alcuni cambiamenti nella flora batterica potrebbero influenzare lo sviluppo della malattia. Ora si cerca di capire come adottare diete specifiche per ridurre i rischi.

Seguire per anni modelli alimentari ricchi di nutrienti anti-infiammatori e neuroprotettivi può contribuire a ridurre il rischio di declino cognitivo. Ecco quali Negli ultimi anni, numerosi studi hanno evidenziato un collegamento stretto tra il microbioma intestinale (l’insieme dei microrganismi e dei loro geni presenti nell’intestino) e la malattia di Alzheimer. Esperimenti su modelli animali hanno mostrato che il trasferimento del microbiota intestinale da pazienti con Alzheimer a topi giovani e sani può alterare la funzione cerebrale, ridurre la neurogenesi e provocare deficit di memoria. Studi clinici sull’uomo confermano queste osservazioni: il King’s College di Londra ha analizzato sangue e feci di persone con Alzheimer e di individui sani, evidenziando marcatori infiammatori più alti e un microbioma alterato nei pazienti.🔗 Leggi su Today.it

L'uso dello smartphone durante la guida è una delle principali cause di incidenti tra i giovani.

Recenti studi evidenziano la presenza di sostanze invisibili in molti alimenti quotidiani, che, se consumate regolarmente, potrebbero aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro.

