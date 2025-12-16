Quasi un giovane su due guida ancora usando lo smartphone | ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono

16 dic 2025

L'uso dello smartphone durante la guida è una delle principali cause di incidenti tra i giovani. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, molti continuano a adottare comportamenti rischiosi come distrazione, eccesso di velocità e stanchezza, rendendo urgente un’educazione stradale efficace per promuovere la sicurezza sulle strade.

Distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida: tra le nuove generazioni la sicurezza stradale continua a essere un tema critico. Ma c’è una buona notizia. Infatti, un certo tipo di educazione stradale - quella fatta di incontri con esperti, vittime di incidenti. Today.it

