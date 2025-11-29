Murale pro-Hamas Albanese fa finta di non capire | Non mi rappresenta

Il murale "Human Shields" (Scudi Umani) dell'artista AleXsandro Palombo, che ritrae Greta Thunberg e Francesca Albanese nell'abbraccio di un miliziano di Hamas, è riapparso questa mattina in piazza XXIV Maggio, nel cuore di Milano, epicentro del raduno pro-Palestina. L'opera, già esposta a Roma davanti alla Stazione Termini e vandalizzata nel giro di poche ore da militanti pro-Pal prima della mobilitazione nazionale, è stato ridipinto nella capitale lombarda. "È carino ma non rappresenta la realtà. Che io mi faccia strumentalizzare dalla jihad islamica è la fandonia del secolo. Ma stiamo scherzando?'', ha risposto la relatrice speciale dell'Onu Francesca Albanese da Roma, dove ha partecipato al corteo pro-Pal insieme all'attivista svedese Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Murale pro-Hamas, Albanese fa finta di non capire: "Non mi rappresenta"

