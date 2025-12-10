La vera emergenza dell’Italia si chiama sanità ma il governo dorme o pensa ai maranza

Fanpage.it | 10 dic 2025

L'emergenza sanitaria in Italia si manifesta attraverso criticità crescenti nei servizi pubblici e privati. I casi recenti del San Raffaele di Milano e del Sant'Eugenio di Roma evidenziano come il sistema sanitario nazionale sia in grave difficoltà, richiedendo interventi urgenti e incisivi per garantire assistenza di qualità ai cittadini.

I casi del San Raffaele di MIlano e del Sant'Eugenio di Roma dimostrano senza ombra di dubbio che la sanità - pubblica e privata - è il grande malato del sistema Italia. Ma il governo fa di tutto per non parlarne, o per pensare ad altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

