Quarta Repubblica | Porro tra Crans-Montana Garlasco e Venezuela

Nicola Porro torna su Rete 4 con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, trasmesso lunedì sera. Dopo lo speciale di sabato, il talk show di approfondimento affronta temi di attualità e politica, offrendo un’analisi accurata e puntuale. La puntata si svolge tra Crans-Montana, Garlasco e il Venezuela, continuando a fornire un'informazione equilibrata e senza enfasi.

Dopo lo speciale di sabato, Nicola Porro torna nella consueta collocazione del lunedì sera con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 5 gennaio 2025. Nella nuova puntata, ampio spazio sarà dedicato agli aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana: dai primi risultati delle indagini su cause e responsabilità alle condizioni dei numerosi giovanissimi gravemente feriti. A seguire, un approfondimento sulle possibili conseguenze di quanto accaduto in Venezuela e sulle prossime mosse che Donald Trump potrebbe compiere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica: Porro tra Crans-Montana, Garlasco e Venezuela Leggi anche: Quarta Repubblica: Porro tra Askatasuna, famiglia nel bosco e Garlasco Leggi anche: Quarta Repubblica: Porro tra polemiche di “Più libri più liberi”, sicurezza e Garlasco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quarta Repubblica: Puntata speciale del 3 gennaio Video; Mediaset aggiorna il palinsesto di Rete 4 per seguire l'attacco a Caracas e la tragedia di Crans-Montana; MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTA REPUBBLICA” – 05/01: «PORRO ANALIZZA LA TRAGEDIA DI CRANS-MONTANA, FOCUS SULLE MOSSE DI TRUMP DOPO L’ATTACCO AL VENEZUELA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAM; Nicola Porro in campo con speciale Quarta Repubblica sulla caduta di Maduro e su Crans-Montana. Garlasco, l'indagine su Andrea Sempio è alle battute finali. A Quarta Repubblica si parla anche di Crans-Montana e Venezuela: temi e ospiti - L'appuntamento settimanale con Nicola Porro darà ampio spazio alle vicende internazionali ... msn.com

