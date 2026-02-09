Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La famosa contessa del popolo, nota per le sue uscite shock, ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, dopo che si è saputo che la donna è deceduta. La sua vita, fatta di eventi e dichiarazioni sorprendenti, ora lascia un segno indelebile.

Patrizia De Blanck, morta nelle scorse ore a 85 anni, era nota al grande pubblico come la “contessa del popolo” per via delle sue nobili origini e di un carattere diretto e senza filtri diventato il suo tratto distintivo. Dalle relazioni sentimentali che l’hanno portata al centro del jet set internazionale alle frequenti apparizioni televisive dove non ha mai evitato lo scontro, la nobildonna si è imposta come una presenza capace di dividere l’opinione pubblica e alimentare il dibattito. La malattia che l’ha condotta alla morte è stata affrontata lontano dai riflettori, con estrema discrezione, fino agli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Quando Patrizia De Blanck disse: “Sto preparando mia figlia alla mia morte”

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la scena pubblica italiana.

La notizia della scomparsa della contessa Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media italiani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa della tv; Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio.

Patrizia De Blanck, il funerale e le ultime parole: «Malattia devastante, dilaniata da un dolore che non si può spiegare»Patrizia De Blanck è morta lunedì 9 febbraio a Roma: l'annuncio è stato dato dalla figlia Giada sui social. La contessa era molto amata e popolare anche per la ... leggo.it

Patrizia De Blanck morta, il funerale e le ultime parole: «Malattia devastante, dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare»Patrizia De Blanck è morta a 85 anni lunedì 9 febbraio a Roma: l'annuncio è stato dato dalla figlia Giada De Blanck ... msn.com

È morta a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck. Nessuna causa ufficiale, solo il racconto riservato e struggente della figlia Giada sugli ultimi mesi vissuti lontano dai riflettori facebook

Morta la contessa Patrizia De Blanck, quando si raccontò a "Verissimo" 2020: "Mi sono levata tutti gli sfizi" #deblanck #patriziadeblanck x.com