Patrizia De Blanck e il rapporto simbiotico con la figlia Quando disse | Così la sto preparando alla mia morte

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la scena pubblica italiana. La notizia è arrivata nel cuore della notte, quando la figlia Giada ha pubblicato un messaggio su Instagram. La donna ha scritto di averla preparata alla sua morte e ha descritto un rapporto molto stretto e complesso con la madre, che sembra aver vissuto in modo quasi simbiotico. La famiglia si stringe attorno al dolore, mentre i fan cercano di capire cosa abbia portato a questa perdita improvvisa.

