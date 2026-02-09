Patrizia De Blanck e il rapporto simbiotico con la figlia Quando disse | Così la sto preparando alla mia morte
La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la scena pubblica italiana. La notizia è arrivata nel cuore della notte, quando la figlia Giada ha pubblicato un messaggio su Instagram. La donna ha scritto di averla preparata alla sua morte e ha descritto un rapporto molto stretto e complesso con la madre, che sembra aver vissuto in modo quasi simbiotico. La famiglia si stringe attorno al dolore, mentre i fan cercano di capire cosa abbia portato a questa perdita improvvisa.
La notizia della scomparsa di Patrizia De Blanck è arrivata nel cuore della notte, annunciata dalla figlia Giada che nel post Instagram ha cercato di restituire un groviglio di emozioni difficili da contenere. Comprensibile il dolore di una figlia che perde la madre a cui era profondamente legata.🔗 Leggi su Today.it
