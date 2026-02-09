Quando parte Tommaso Sala nello slalom della combinata? Orario esatto tv streaming

Tommaso Sala si prepara a scendere in pista a Bormio per lo slalom della combinata, prova valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta italiano è atteso in gara e l’orario preciso non è ancora stato comunicato, ma si sa che sarà uno degli atleti protagonisti della giornata. La competizione sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming, così gli appassionati potranno seguire ogni attimo della gara.

Tommaso Sala sarà tra i protagonisti sulla pista di Bormio dello slalom del team-combined, prova valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il format di gara a coppie ha avuto inizio quest’oggi, a partire dalle 10:30, con la discesa. Gli specialisti della velocità si sono confrontati sulla Stelvio e il compagno di team di Sala, Dominik Paris, ha ottenuto il quinto tempo a 0?59 dall’altro azzurro Giovanni Franzoni, leader di questa prima parte della combinata a squadre che poi lascerà il posto ad Alex Vinatzer. Dalle 14:00 assisteremo alla run tra i pali stretti che andrà a decreterà il podio in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Tommaso Sala nello slalom della combinata? Orario esatto, tv, streaming Approfondimenti su Tommaso Sala Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? Orario esatto, tv, streaming Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? L’atleta italiano scenderà per ultimo, nella seconda parte della gara a squadre in corso a Milano Cortina 2026. Quando gareggia Alex Vinatzer nello slalom della combinata? Orario, diretta TV e streaming Quando gareggia Alex Vinatzer nello slalom della combinata? La finale si svolge oggi sul ghiaccio di Bormio, nel corso della giornata dedicata alle competizioni olimpiche. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tommaso Sala Argomenti discussi: Olimpiadi, Tommaso Sala pronto alla sfida: Motivazione altissima; Milano Cortina 2026, l'attesa dello slalomista Tommaso Sala: Cercherò la mia gara più bella; A che ora partono Franzoni/Vinatzer e Paris/Sala nel Team Combined? Startlist e coppie; Tommaso Sala convocato a Milano Cortina 2026: seconda Olimpiade. Quando parte Tommaso Sala nello slalom della combinata? Orario esatto, tv, streamingTommaso Sala sarà tra i protagonisti sulla pista di Bormio dello slalom del team-combined, prova valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it Tommaso Sala convocato a Milano Cortina 2026: seconda OlimpiadeLo sciatore lecchese parteciperà allo slalom speciale e alla combinata, alla sua seconda esperienza olimpica dopo Pechino 2022 Partecipare alle Olimpiadi significa tantissimo: Sala racconta il valor ... msn.com Mercoledì 11 marzo 2026 – ore 20.30 Sala San Tommaso Moro, Piombino Dese Ti invitiamo alla proiezione di Il Doge – Ritratto della redenzione, il docufilm diretto da Gianna Isabella Magliocco che racconta la storia intensa e profonda di Gianpaolo Ma facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.