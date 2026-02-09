Quando gareggia Alex Vinatzer nello slalom della combinata? Orario diretta TV e streaming

Quando gareggia Alex Vinatzer nello slalom della combinata? La finale si svolge oggi sul ghiaccio di Bormio, nel corso della giornata dedicata alle competizioni olimpiche. La prova di slalom chiuderà gli appuntamenti di oggi, e gli appassionati si chiedono a che ora poter seguire la gara in diretta TV e streaming.

In cornice olimpica, la combinata a squadre propone una finale decisiva sul ghiaccio di Bormio, con la prova di slalom che chiuderà la giornata dedicata alle staffette tecniche. L’ultimo a scendere sarà Alex Vinatzer, che completerà la squadra italiana nel ruolo di chiusura, partendo da una posizione avanzata rispetto agli inseguitori e con la possibilità di influire sull’esito complessivo della gara. Al termine della discesa libera guidata da Giovanni Franzoni, capofila tra i partecipanti con il miglior tempo, l’Italia vede Vinatzer partire ultima nella manche di slalom. Il vantaggio sull’australianizzato gruppo di inseguitori è misurato: 0,17s su Daniel Yule, 0,28s su Loïc Meillard e 0,42s su Tanguy Nef. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? L’atleta italiano scenderà per ultimo, nella seconda parte della gara a squadre in corso a Milano Cortina 2026.

