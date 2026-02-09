Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? Orario esatto tv streaming

Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? L’atleta italiano scenderà per ultimo, nella seconda parte della gara a squadre in corso a Milano Cortina 2026. L’orario esatto è ancora da comunicare, ma sarà tra le ultime ad affrontare le porte. La sua prova sarà trasmessa in diretta TV e streaming, per seguire da vicino ogni suo movimento sulla neve.

Alex Vinatzer si presenterà per ultimo al cancelletto di partenza dello slalom, seconda parte della combinata a squadre che sta animando la terza giornata dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro raccoglierà il testimone da Giovanni Franzoni, che ha firmato il miglior tempo nella discesa libera sulla pista Stelvio di Bormio distanziando il terzetto svizzero e facendo sognare tutti gli appassionati. La situazione è la seguente: Vinatzer si presenterà con un vantaggio di 17 centesimi nei confronti di Daniel Yule (eredita il lascito di Alexis Monney), di 28 centesimi su Loic Meillard (compagno di Marco Odermatt) e i 42 centesimi su Tanguy Nef (partner di Franjo Von Allmen). 🔗 Leggi su Oasport.it

