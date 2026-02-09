Quando parte Anna Trocker e con chi gareggia in combinata | orari tv streaming

Anna Trocker parte domani pomeriggio alle 14 nella gara di slalom valida per la combinata a squadre femminile di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. La competizione assegnerà i titoli delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Trocker affronta i pali stretti insieme alle altre atlete, mentre gli appassionati possono seguire la sfida in diretta tv e streaming.

Anna Trocker è iscritta alla manche di slalom valida per la combinata a squadre femminile di sci alpino, che a Cortina d’Ampezzo (Italia), assegnerà il titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: martedì 10 febbraio la sfida tra i pali stretti inizierà alle 14.00, ma sarà preceduta dalla discesa, che partirà alle ore 10.30. La squadra Italia 3, composta da Nicol Delago ed Anna Trocker, inizierà la propria gara alle ore 10.52.30, quando Nicol Delago prenderà il via nella manche di discesa. Qualora l’azzurra dovesse arrivare al traguardo, allora in base all’ inversione della classifica, Anna Trocker prenderà il via nella manche di slalom, che scatterà alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

