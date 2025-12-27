Anna Trocker farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di sabato 27 dicembre, quando andrà in scena il gigante di Semmering. A 17 anni e quattro giorni, la giovane promessa altoatesina si affaccerà al massimo circuito internazionale itinerante e cercherà di mettere in mostra tutto il suo talento in un contesto altamente competitivo. L’obiettivo è chiaramente quello di fare esperienza, ma attenzione alla verve della nostra portacolori e alle sue potenzialità in ottica qualificazione alla seconda manche. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Con che n. di pettorale parte Anna Trocker oggi, gigante Semmering 2025: orario esatto, tv, streaming

Leggi anche: Quando parte Anna Trocker nel gigante di Semmering 2025: orario, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Soelden 2025: orario esatto, n. di pettorale, canale tv

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quando parte Anna Trocker nel gigante di Semmering 2025: orario, n. di pettorale, tv; Quando partono Sofia Goggia e le azzurre nel gigante di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv; Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante dell’Alta Badia 2025: orari, n. di pettorale, tv; Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Livigno 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv.

Quando parte Anna Trocker nel gigante di Semmering 2025: orario, n. di pettorale, tv - Anna Trocker farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di sabato 27 dicembre, quando andrà in scena il gigante di ... oasport.it

Coppa del Mondo, la discesa libera della Val Gardena: Casse parte con il pettorale n.1, Paris con il 13. La diretta x.com

Morgen findet das erste Rennen beim Heim Weltcup in Gröden statt. Christof startet mit Nummer 37. Le gare nel Val Gardena iniziano domani con una discesa libera. Christof parte col pettorale 37. - facebook.com facebook