quando la temperatura decide la strategia le catene del freddo come infrastruttura della salute globale

La temperatura influenza le scelte della medicina moderna più di quanto si pensi. Le catene del freddo, che mantengono i vaccini e i farmaci alla giusta temperatura, sono diventate un elemento chiave per la salute globale. Se si interrompono, anche di poco, i farmaci più essenziali rischiano di perdere efficacia, mettendo a rischio interi programmi di immunizzazione. La gestione di questa infrastruttura invisibile diventa ormai una priorità per garantire cure sicure in tutto il mondo.

C’è una variabile che attraversa silenziosamente la medicina contemporanea e ne condiziona gli esiti: la temperatura. Tra il laboratorio e il corpo del paziente, tra una sacca di sangue e una sala operatoria, tra un anticorpo monoclonale e un reparto oncologico, esiste una continuità fragile fatta di gradi centigradi, energia elettrica, logistica, competenze e procedure. Questa continuità è la cold chain, la catena del freddo, e oggi rappresenta una delle infrastrutture meno visibili ma più determinanti della salute globale. Non è un dettaglio tecnico neutro: è un fattore strutturale che decide dove le terapie avanzate sono realmente accessibili e dove restano solo promesse. 🔗 Leggi su It.insideover.com

