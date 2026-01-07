Freddo in Alto Adige raggiunta temperatura record di -25 gradi | fino a quando durerà il gelo

Nell'Alto Adige, si è registrata la notte più fredda dell'inverno con temperature fino a -25°C sull'Anticima della Cima Libera, a circa 3.000 metri di quota. Questo fenomeno meteorologico evidenzia l'intensità del gelo nella regione, ma resta da capire per quanto tempo tale condizione si manterrà. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per valutare l'andamento delle temperature e eventuali conseguenze sul territorio.

La notte più fredda di questo inverno registrata in Alto Adige sulla cresta di confine sull'Anticima della Cima Libera, a 3.399 metri di quota. In zona in generale minime ben al di sotto dello zero in tutto il territorio e -20 gradi anche in Trentino ma il picco di freddo sembra aver raggiunto il culmine. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo, in arrivo il gelo in Alto Adige: previsti -20 gradi Leggi anche: Freddo polare, fino a ?25 gradi in Italia: ecco dove e quando Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Freddo in Alto Adige, raggiunta temperatura record di -25 gradi: fino a quando durerà il gelo - La notte più fredda di questo inverno registrata in Alto Adige sulla cresta di confine sull'Anticima della Cima Libera, a 3 ... fanpage.it Freddo record in Alto Adige: -25 gradi sulla Cima Libera - 399 metri di quota, la scorsa notte è stato registrato il valore più basso di questo i ... msn.com

In Alto Adige registrata la notte più fredda dell’inverno: qual è il paese dove sono stati raggiunti -20 gradi - In Alto Adige è stata registrata nelle scorse ore la notte più fredda di questo inverno. fanpage.it

Situazione alle ore 12:30 Clima molto freddo su alto viterbese, reatino e romano interni. #lazio - facebook.com facebook

Non demorde il freddo in Alto Adige, -25 gradi sulla Cima Libera. La prossima notte temperature basse anche a valle #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.