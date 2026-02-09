Quando Italia-Giappone di hockey ghiaccio femminile oggi in tv | orario programma streaming

Questa mattina si gioca Italia-Giappone di hockey ghiaccio femminile, una partita importante per le italiane che cercano di fare bella figura ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La sfida si terrà in diretta TV e in streaming, con gli occhi puntati sulla nazionale italiana. La squadra si prepara a dare il massimo per avanzare nel torneo e mostrare il proprio valore di fronte a un pubblico sempre più appassionato.

Siamo pronti per vivere una partita di capitale importanza per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo i match contro Francia e Svezia le nostre portacolori saranno di nuovo impegnate nella giornata odierna, lunedì 9 febbraio, alle ore 12.10 alla Milano Rho Ice Hockey Arena per una sfida che potrebbe davvero decidere le nostre sorti. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 12.10 L’Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. Dopo il brillante successo all’esordio con il punteggio di 4-1 contro la Francia, nel secondo impegno è arrivata una sconfitta contro le fortissime svedesi con il punteggio di 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

