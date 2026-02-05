Italia-Francia oggi in tv hockey ghiaccio femminile Olimpiadi | orario programma streaming

Questa mattina la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio scende in pista ai Giochi di Milano Cortina 2026. La partita contro la Francia segna l’inizio del cammino delle azzurre in questa edizione olimpica. La sfida si può seguire in tv e in streaming, con orario e programma già pronti. È il primo passo di una lunga avventura che potrebbe portare a risultati importanti.

Prende ufficialmente il via il cammino della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le nostre portacolori nella giornata odierna arriverà l’esordio ufficiale, ovvero l’importante sfida contro la Francia alle ore 14.40 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno in palio subito punti pesanti per centrare il passaggio al turno successivo. La Francia è attualmente 14a nel ranking IIHF mentre le azzurre occupano il 17° posto. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 14.40 L’Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

