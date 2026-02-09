Qualità dell' aria in Emilia Romagna Modena e Parma le peggiori
La qualità dell’aria in Emilia Romagna resta un problema. Modena e Parma si confermano le città più in difficoltà, con livelli di inquinamento ancora elevati. La regione nel complesso mostra qualche miglioramento, ma il rischio di superare i limiti europei nel 2030 resta concreto. Le autorità monitorano la situazione e cercano soluzioni per ridurre le emissioni.
Solo Modena peggio di Parma per quanto riguarda la qualità dell'aria in Emilia Romagna, regione dove comunque in linea generale la situazione migliora, anche se rischia di trovarsi fuorilegge quando entreranno in vigore i nuovi limiti europei nel 2030.Secondo il rapporto "Mal'Aria di Città 2026".🔗 Leggi su Parmatoday.it
Bassa Romagna, migliora la qualità dell’aria: revocate le misure emergenziali da sabato
A partire da sabato, in Bassa Romagna, le misure emergenziali per la qualità dell’aria saranno revocate.
Migliora la qualità dell’aria: revocate le misure emergenziali da sabato a Ravenna e in Bassa Romagna
A partire da sabato, Ravenna e la Bassa Romagna revocano le misure emergenziali per la qualità dell’aria, in seguito al miglioramento delle concentrazioni di polveri sottili.
