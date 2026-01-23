Migliora la qualità dell’aria | revocate le misure emergenziali da sabato a Ravenna e in Bassa Romagna
A partire da sabato, Ravenna e la Bassa Romagna revocano le misure emergenziali per la qualità dell’aria, in seguito al miglioramento delle concentrazioni di polveri sottili. Secondo il bollettino regionale di venerdì 23 gennaio, i livelli delle polveri si avvicinano ai limiti consentiti, consentendo una graduale normalizzazione delle condizioni ambientali nella zona.
Il bollettino regionale sulla qualità dell’aria di venerdì 23 gennaio indica il rientro nei valori limite delle polveri sottili nei prossimi giorni; a partire da sabato sono pertanto revocate le misure emergenziali.Restano comunque in vigore le misure ordinarie, valide fino al 31 marzo 2026 per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Bassa Romagna, migliora la qualità dell’aria: revocate le misure emergenziali da sabatoA partire da sabato, in Bassa Romagna, le misure emergenziali per la qualità dell’aria saranno revocate.
La qualità dell’aria non migliora: le misure emergenziali antismog restano in vigore fino a lunedìIl Comune di Riccione comunica che, in conseguenza delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei limiti di PM10, le misure emergenziali antismog resteranno in vigore fino a lunedì.
Argomenti discussi: Migliora la qualità dell’aria, stop alle misure emergenziali; Milano, migliora la qualità dell’aria: diminuisce il Pm10; In Lombardia migliora la qualità dell’aria anche se Soresina rimane un punto critico da risolvere; Inquinamento, ingegneri Firenze: Le priorità per migliorare la qualità dell'aria.
Migliora la qualità dell'aria, restrizioni al traffico allentate nel fine settimana a ParmaA seguito delle proiezioni Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di Pm10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria a Parma. Per questo domani (sabato 24 gen ... gazzettadiparma.it
Qualità dell’aria, le città in base alla nuova Direttiva Ue (non recepita dall’Italia): male Milano e Torino, meglio RomaIl governo tentato di chiedere una proroga per la nuova Direttiva europea mentre le città del Nord superano ampiamente i limiti ... ilfattoquotidiano.it
Conad Mercato San Severino via Marcello Torrione. . Dormire un sonno di qualità migliora la vita, ma forse non sai che alcuni alimenti possono aiutarti a farlo! Scopri questa deliziosa ricetta con le nostre Caserecce di Ceci Piacersi Conad, accompagnate da t facebook
#Bologna30 è una misura concreta che protegge vite umane, migliora la qualità dell’aria e rende le città + vivibili. Chi la osteggia difende un modello di mobilità pericoloso, rumoroso e inquinante. Noi stiamo dalla parte di chi vuole strade più sicure, quartieri pi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.