Bassa Romagna migliora la qualità dell’aria | revocate le misure emergenziali da sabato
A partire da sabato, in Bassa Romagna, le misure emergenziali per la qualità dell’aria saranno revocate. Il bollettino regionale di venerdì 23 gennaio segnala infatti un miglioramento dei livelli di polveri sottili, che si avvicinano ai valori limite stabiliti dalla normativa. Questa riduzione delle concentrazioni consente di tornare alla normalità delle attività e di ripristinare le condizioni di vita quotidiana nella regione.
Il bollettino regionale sulla qualità dell’aria di venerdì 23 gennaio indica il rientro nei valori limite delle polveri sottili nei prossimi giorni; a partire da sabato sono pertanto revocate le misure emergenziali.Restano comunque in vigore le misure ordinarie, valide fino al 31 marzo 2026 per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
