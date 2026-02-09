Puntare a una guida responsabile con la sicurezza compartecipata

Nella scuola di Milano, insegnanti e genitori si sono riuniti per discutere di un nuovo approccio alla sicurezza. L’idea è di coinvolgere tutti nella responsabilità, facendo rete tra scuola, famiglie e studenti. L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro e collaborativo, senza aspettare soluzioni dall’alto. La sfida è lunga, ma molti credono che con impegno e pazienza si possa cambiare in meglio.

Chi ha le mani in pasta con quello sconfinato cantiere dell'educazione in tutti i campi, sa che bisogna investire con pazienza e costanza, sempre con un obiettivo alto di positività. Educare significa inculcare l'importanza di comportamenti corretti, rispettosi, appropriati alle circostanze. Non ci si può illudere di raccogliere frutti prima di aver seminato. Possibilmente gli sforzi devono essere accompagnati da testimonianze coerenti del mondo adulto. È soprattutto controllando noi stessi rispetto agli impulsi e al diluvio di sollecitazioni d'ogni genere che si cresce, si impara e si matura. In tempi di apoteosi della fretta si vorrebbe tutto e subito, presto e bene.

