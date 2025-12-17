Violenza in una scuola a Catania responsabile della sicurezza ferito durante una rissa tra studenti | Ho solo cercato di fermarli per evitare il peggio
Un grave episodio di violenza scuote una scuola in provincia di Catania, dove un responsabile della sicurezza è stato ferito mentre cercava di intervenire durante una rissa tra studenti. Circa 40 ragazzi sono stati coinvolti in un violento scontro nell’area pedonale centrale del complesso, destando preoccupazione tra studenti, genitori e docenti. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli ambienti scolastici.
