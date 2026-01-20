Lezioni in classe e sui social per una guida responsabile

Il protocollo ‘Strade Future’ promuove la sicurezza stradale tra i giovani attraverso lezioni in classe e sui social. Frutto di una collaborazione tra istituzioni e forze di polizia, mira a sensibilizzare sui rischi di alcol, droghe e comportamenti imprudenti alla guida. Un’azione educativa e preventiva fondamentale per sviluppare una cultura della mobilità responsabile e ridurre gli incidenti stradali.

Educazione e prevenzione: la sicurezza stradale riparte dai giovani. Il protocollo 'Strade Future: giovani e mobilità responsabile', nato dalla collaborazione tra istituzioni e forze di polizia locale e provinciale, è stato firmato ieri con l'obiettivo di promuovere una guida responsabile e sensibilizzare sui rischi legati all'uso di alcol, droghe e alle principali cause di incidente. "Questo progetto rappresenta un'opportunità concreta per sensibilizzare la nostra comunità sulla cultura della sicurezza stradale – osserva Fabio Braglia, presidente della Provincia – con la firma di questo protocollo intendiamo implementare iniziative che coinvolgano i giovani: la sicurezza è una questione di educazione e consapevolezza".

