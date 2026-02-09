Puliamo il mondo allo Schioppo | volontari in campo per difendere il fiume Cosa

Oggi centinaia di volontari si sono riuniti alla Cascata dello Schioppo per pulire il fiume Cosa. Hanno passato la giornata a raccogliere rifiuti e a prendersi cura dell’ambiente, dimostrando che anche con piccoli gesti si può fare qualcosa di importante. La partecipazione è stata forte e dimostra come la comunità voglia proteggere il proprio territorio.

Una giornata di impegno, comunità e amore per l'ambiente ha animato oggi la Cascata dello Schioppo, in occasione dell'iniziativa "Puliamo il mondo". Tanti cittadini hanno risposto all'appello, dimostrando che quando si tratta di prendersi cura di un luogo speciale, la comunità di Frosinone sa.

