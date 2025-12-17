Sinistra allergica al tricolore Bignami in Aula disintegra l’opposizione sottomessa | Vi vergognate di essere italiani e sventolate la bandiera di Gaza

In un clima acceso, Bignami smaschera la sinistra, accusandola di essere allergica al tricolore e di sventolare simboli estranei all’Italia. La premier Meloni fa luce sulle bugie dell’opposizione, mentre Bignami, con fermezza, evidenzia le contraddizioni di chi si mostra sottomesso e anti-italiano. Un dibattito acceso che mette in evidenza le tensioni politiche e il senso di identità nazionale.

La premier Meloni prima, che smaschera le menzogne della sinistra. E Bignami poi, a stretto giro, che inchioda l’opposizione anti-italiana. Potrebbe riassumersi in questi due momenti la giornata della Camera che ha visto scalmanarsi un centrosinistra che, a corto di argomenti, per sopravvivere politicamente e salvare la faccia con gli elettori si vede costretto a rifugiarsi nell’unica arma che gli è rimasta: la bugia sistematica. Sì, perché è questo il quadro plastico emerso oggi a Montecitorio durante le comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo. Un dibattito che si è trasformato nell’ennesimo autogol di una sinistra nervosa, priva di visione e, come sottolineato dai banchi di Fratelli d’Italia, ormai tragicamente allergica ai simboli della nostra identità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

